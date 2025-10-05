En vivo
Ciudadano albanés fue asesinado por sicarios en El Poblado, Medellín

Las autoridades investigan los móviles y detalles del caso, aunque en Bello, Antioquia, ya fue capturado el responsable.

Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

Un nuevo hecho de violencia contra ciudadanos extranjeros se registró en Medellín este domingo, 5 de octubre, y ha generado conmoción.

La víctima fue identificada como Artur Tucci, de 44 años, un hombre que, aunque portaba documentos de Ecuador, era de nacionalidad albanesa. Tucci fue asesinado con arma de fuego en el barrio El Poblado, según confirmaron las autoridades.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, informó que el presunto homicida fue capturado en el vecino municipio de Bello. Asimismo, fueron incautados la motocicleta y el arma de fuego utilizados en el ataque, gracias a la reacción inmediata de unidades de la Policía Metropolitana.

Villa agregó que los móviles y demás detalles del caso están siendo verificados como parte de la investigación en curso.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), este año en Medellín se han registrado 251 muertes violentas, 23 casos más que en el mismo periodo de 2024. En la comuna de El Poblado se habían reportado solo dos homicidios en lo corrido de 2025, frente a ocho que ocurrieron en la misma fecha del año pasado.

