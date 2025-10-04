Autoridades en Medellín han atendido este año a más de 30 víctimas de trata de personas

En busca de mitigar la trata de personas, la Alcaldía de Medellín presentó una campaña de prevención en donde las autoridades buscarán concientizar a la ciudadanía de los peligros que tienen ofertas laborales o propuestas para viajar a otros países como México, Turquía y Grecia.

Según han destacado desde la capital de Antioquia, estos engaños llegan muchas veces por redes sociales o en lugares como las terminales de transporte en donde se empezarán a sensibilizar a los usuarios sobre los riesgos que tienen las redes de tratas de personas.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, mencionó que normalmente las víctimas terminan siendo explotadas sexualmente para que pueda pagar supuestas deudas que adquirieron por los viajes al extranjero.

"En la alianza con la Interpol se ha logrado no solamente hacer atenciones y prevenciones, sino también judicializar aquellos individuos que vienen acá a cometer delitos. Este año hemos atendido más de treinta y dos casos, especialmente mujeres", indicó.



La información que entrega la Alcaldía de Medellín evidencia que este año el 98% de las víctimas de trata de personas fueron mujeres, contra el 93.5% que se reportó en 2024. Además, indican que el flagelo muestra la creciente incidencia de bandas transnacionales en Medellín.

"Pude salir de todo eso y estoy como en el mejor momento de mi vida, ya no hay miedos, ya hay más ganas de salir adelante y sacar mis bebés adelante también", manifestó una sobreviviente del flagelo de la trata de personas.

Indican las autoridades en la capital de Antioquia que con motivo de brindarle toda la atención a los afectados y a sus familias para asegurar la no repetición y a la vez buscar información que permita indagar por los responsables de reclutar a las personas.