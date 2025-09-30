Colombia no cumple con estándares para combatir trata de personas, dice Estados Unidos

El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que Colombia no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pese a los esfuerzos adelantados en el último año. Por esta razón, el país fue degradado al Nivel 2 en la clasificación internacional que mide los avances contra este delito.

De acuerdo con el documento, aunque el Gobierno colombiano aumentó las investigaciones sobre posibles casos y logró condenar a más traficantes —incluidos dos funcionarios cómplices—, los esfuerzos no fueron considerados suficientes ni sostenidos frente al período anterior. Washington destacó la cooperación internacional en la captura de tratantes y en la incautación de propiedades utilizadas para la explotación, pero advirtió que persisten graves falencias en la atención integral a las víctimas.

Uno de los puntos más críticos fue la finalización, en mayo de 2024, de un convenio con una organización no gubernamental que ofrecía refugios de emergencia y apoyo especializado a víctimas adultas. La cancelación dejó sin atención a cerca del 85 % de las personas identificadas, en su mayoría mujeres y adultos, quienes quedaron en mayor riesgo de revictimización.

El informe también resalta que desde 2018 Colombia no procesa ni condena a tratantes laborales, a pesar de reconocer que la explotación laboral es un fenómeno prevalente en el país. Además, en el último año se iniciaron menos procesos judiciales, se identificaron menos víctimas y se redujo el financiamiento destinado a combatir este delito.

Estados Unidos alertó sobre la dependencia de las autoridades en la “autoidentificación” de las víctimas, sin un protocolo claro de búsqueda proactiva, lo que contribuye al subregistro de casos. Esta falencia se agrava con la falta de atención a jóvenes en riesgo, lo que permitió un aumento significativo en el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales, una práctica que, según el reporte, el Gobierno colombiano no reconoce como trata de personas.

La trata de personas es considerada una de las violaciones más graves a los derechos humanos y afecta a mujeres, hombres, niñas y niños en todo el país. Con la nueva calificación, Colombia enfrenta el reto de fortalecer sus políticas públicas, garantizar servicios adecuados de protección y mejorar los procesos judiciales para evitar la impunidad y brindar una verdadera reparación a las víctimas.