Medellín tendrá tercera estación de transferencia de residuos en el país: Concejo autorizó predios

Tras aprobación hecha por el Concejo de Medellín recientemente, ya quedó en firme la posibilidad de que Emvarias haga uso de tres predios para la construcción de Estación de Transferencia de residuos.

Se trata de un área de casi 5.000 metros cuadrados que comprende aparte de un lote que ya era propiedad de Emvarias, otro de la Terminal de Transportes del Norte y uno más al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con una inversión de 138.000 millones de pesos, en este lugar se construirá la estación que estaría lista para operar en el segundo semestre de 2027 y que facilitará la logística para la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera.

Catalina Hernández, jefe de Gestión Operativa de Emvarias, destacó que la labor de transporte hasta el municipio de Donmatías que actualmente pueden realizar tres carros recolectores, ahora lo podrá hacer desde la estación de transferencias un solo tracto camión equipado para llevar 27 toneladas.



"Es una estación que en el país solamente hay dos, una en Cali y una acá en el municipio de Sabaneta, que permite mejorar la logística y la operación de nosotros, dado que por tres vehículos compactadores ya irá solamente un tractocamión hasta el relleno sanitario", destacó la funcionaria.

Se espera que la nueva infraestructura que avanzan en la construcción de los pliegos de contratación, cuente con un hangar de transferencia, patio de maniobras, edificio administrativo, obras de urbanismo, dotación de equipos como báscula, brazo mecánico y sistemas hidráulicos, además de zonas comunes y obras complementarias.