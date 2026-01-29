Con maquinaria y obras avanza recuperación de zonas afectadas por lluvias en el sur de Medellín

Casi 24 horas después de las situaciones provocadas por las lluvias avanzan las labores de limpieza y remoción de material en el sector de El Poblado donde el desbordamiento de la quebrada La Presidenta y La Poblada generaron principalmente inundaciones en vía pública.

Con palas, escobas y baldes desde muy temprano este jueves habitantes y comerciantes de la zona se sumaron a estas acciones recordando también los momentos de pánico que se vivieron la tarde anterior por los altos niveles del agua.

"Parecía un río, y estaba colapsada la ciudad. La gente no se metía, yo me metía. Esto es un carro eléctrico y dije que se iba a apagar, porque se sentían las rocas, se sentía como si el río estuviera aquí en la autopista", comentó uno de ellos.

Una de las zonas con mayores afectaciones a la infraestructura fue la calle 11 en inmediaciones de la glorieta de Monterrey, donde el agua produjo daños parciales en la calzada y obligó a su cierre por precaución mientras avanzan las obras para su reparación.



Pablo Ruiz, secretario de Movilidad, destacó que el despliegue de la dependencia para garantizar el tráfico fluido por esta zona del sur de la ciudad, principalmente en las horas pico.

"Tenemos 30 agentes dispuestos en los alrededores, en los cruces semafóricos. Primero, para no generar congestión vehicular y no cerrar vías innecesariamente. Solo las dos vías por socavamiento y por alta concentración de lodo. Lo demás es que fluya la movilidad", solicitó Ruiz.

Por su parte, Jhon Jairo Cardona, administrador de zona de Empresas Varias, entregó un reporte sobre el avance en las tareas de remoción de lodo sobre todo en zonas aledañas al cauce de la quebrada La Presidenta.

"Hemos desplazado vehículos doble troque, volquetas, minicargadores. Hemos recuperado aquí, en la estación El Poblado y en la Transversal Superior, aproximadamente 28 metros cúbicos de lodo", puntualizó el funcionario.

En otro frente de la emergencia, cuadrillas de EPM trabajan para normalizar el servicio de energía de 334 instalaciones ubicadas en el sector de la Cola del Zorro. Según la compañía, estos trabajos requieren una intervención de mayor magnitud, por lo que se espera que en el transcurso del día se logre la restitución total del servicio.