Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su reconocimiento a nivel regional y nacional se debe a un formato sencillo, sorteos diarios y a la facilidad con la que cualquier persona puede participar, convirtiéndolo en una opción atractiva para el público general.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 27 de enero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo, lo que incrementa su atractivo entre los apostadores:
Esta variedad de opciones amplía las probabilidades de acierto y hace que el juego resulte atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.
Una de las principales ventajas del Chontico Día es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento económica y accesible para todo tipo de público, sin necesidad de realizar grandes desembolsos.
Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden realizar el cobro de sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, cerrando así el ciclo de participación en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.