Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su reconocimiento a nivel regional y nacional se debe a un formato sencillo, sorteos diarios y a la facilidad con la que cualquier persona puede participar, convirtiéndolo en una opción atractiva para el público general.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 27 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 27 de enero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Ùltimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8 Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0 Chontico Día 23 enero 2026 0456 - 3 Chontico Día 22 enero 2026 6987 - 4 Chontico Día 21 enero 2026 6235 - 4 Chontico Día 20 enero 2026 8477 - 7 Chontico Día 19 enero 2026 5929 - 1 Chontico Día 18 enero 2026 5336 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo, lo que incrementa su atractivo entre los apostadores:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: se gana acertando las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del resultado.

Esta variedad de opciones amplía las probabilidades de acierto y hace que el juego resulte atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las principales ventajas del Chontico Día es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento económica y accesible para todo tipo de público, sin necesidad de realizar grandes desembolsos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días.

De esta manera, los ganadores pueden realizar el cobro de sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, cerrando así el ciclo de participación en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.