Colombia se posiciona como puerta de entrada al marketing de influencia en América Latina

La industria del marketing de influencia vive un auge sostenido a nivel global, y América Latina se ha convertido en uno de los territorios más prometedores para su desarrollo. En este contexto, Kolsquare, la plataforma líder europea en gestión de Influencer Marketing, anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Colombia el 27 de enero de 2026, posicionando al país como su puerta de entrada al mercado latinoamericano.

La decisión de instalarse en Colombia responde al crecimiento exponencial que ha tenido la región en materia de inversión en estrategias con creadores de contenido. Según datos de la propia compañía, la inversión en Influencer Marketing en Latinoamérica se multiplicó por siete en los últimos cinco años, superando ampliamente el crecimiento de la pauta digital tradicional, que solo alcanzó un 2.7x en el mismo periodo. Esta tendencia demuestra que las marcas están apostando por la cercanía y la autenticidad como vías efectivas de conexión con los consumidores.

Paola Ortega, portavoz de Kolsquare para Latinoamérica, destacó que el objetivo de la empresa es ayudar a los empresarios colombianos —grandes, medianos y pequeños— a optimizar sus estrategias y medir el impacto real de sus colaboraciones con creadores, evitando así inversiones ineficientes. Por su parte, Quentin Bordage, fundador y CEO de la compañía, señaló que Latinoamérica representa “la próxima frontera del Influencer Marketing”, no solo por el volumen de inversión, sino por el tiempo que los usuarios destinan a las redes sociales.

De acuerdo con el Digital 2026 Global Overview Report, los colombianos pasan en promedio 3.6 horas diarias en redes sociales, mientras que la media latinoamericana es de 3.7 horas, cifras que superan ampliamente el promedio mundial de 2.7 horas. Este comportamiento convierte al país en un terreno fértil para estrategias de comunicación basadas en influencia digital.



Finalmente, Kolsquare reafirma su compromiso con la “Influencia Responsable”, promoviendo la transparencia y las prácticas éticas entre marcas y creadores. Con su llegada, Colombia se consolida como un punto estratégico en la expansión global de una industria que redefine la manera en que las marcas construyen confianza y comunidad.