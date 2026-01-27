Menor de edad fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones por su padrastro en Medellín

El abuso sexual a menores de edad es una las problemáticas que hoy en día tiene preocupando a la cuidadanía, los casos no se detienen y las autoridades continúan su trabajo para poner tras las rejas a aquellos que atentan contra la integridad fisica, psicologica y emocional de las víctimas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer la captura, mediante orden judicial, de un hombre investigado por el delito de acto sexual violento, en reiteradas ocasiones, en hechos que ocurrieron el año pasado en el barrio Santa Cruz, nororiente del municipio de Medellín.

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el victimario sostenía una relación sentimental desde el 2023 con la madre de la víctima. Los hechos ocurrieron exactamente el 13 de julio de 2025, ese día, el hombre quedó al cuidado de la menor, y cometió el delito por el que hoy se le captura.

“Este depravado tenía una relación sentimental de tres años con la madre de la menor que él mismo abusaba. En una ocasión la mujer lo dejó precisamente al cuidado de la adolescente de tan solo 15 años, momento en el que el sujeto presuntamente le tocó las partes íntimas a la menor de edad. El hecho se presentó en la residencia que está ubicada en el barrio Santa Cruz y la investigación tuvo una duración de casi siete meses”, detalló el secretario de seguridad y convivencia Manuel Villa Mejía



Según los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, la estadística ha demostrado que, el 81 % de las víctimas de abuso sexual son mujeres y el 90 % de los agresores son hombres, siendo los familiares con un 40,7 % los que mas cometen este delito y las parejas o exparejas en 19 % por ciento los principales responsables de los abusos.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación para establecer responsabilidades y continuar con el proceso judicial. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia oportuna y del acompañamiento institucional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio