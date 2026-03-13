Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de marzo de 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5061 el viernes 13 de marzo de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde la ciudad de Bucaramanga.

Durante esta jornada, miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos al resultado oficial. El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor, convirtiéndose en el billete ganador del sorteo.



Premio mayor de la Lotería de Santander

El resultado principal del sorteo 5061 fue: . Este número se llevó el premio mayor y fue el resultado más destacado de la jornada.



Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio principal, el plan de premios del sorteo 5060 incluyó una amplia distribución de premios secos en distintas categorías, permitiendo que numerosos billetes resultaran favorecidos.



Recomendaciones para reclamar premios

La Lotería de Santander recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales y conservar el billete en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para realizar el proceso de reclamación de cualquier premio.

Cada semana, este tradicional sorteo continúa generando expectativa entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia, gracias a su atractivo plan de premios y a las múltiples oportunidades de ganar.