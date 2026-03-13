Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de marzo de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4826, realizado el viernes 13 de marzo de 2026, una jornada que despertó gran expectativa entre los jugadores de todo el país.El gran ganador del Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas entregadas por esta lotería en lo que va del año 2026.Cada semana, este tradicional sorteo reúne a miles de apostadores que siguen atentamente la transmisión oficial con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El resultado más esperado del sorteo fue el siguiente: . El poseedor de este billete se convirtió en el gran ganador de la jornada, destacándose entre los múltiples premios que conforman el plan de premios de la lotería.



Premios secos del sorteo 4826

Además del premio principal, la Lotería de Medellín entregó varios premios secos de alto valor, distribuidos en diferentes categorías.



Recomendación para los ganadores

Si alguno de estos números coincide con el billete adquirido, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado con la imagen oficial publicada por la Lotería de Medellín antes de iniciar el proceso de reclamación del premio. Esto permite confirmar la información y seguir correctamente los pasos establecidos por la entidad.

Una de las loterías más tradicionales del país

Cada edición de la Lotería de Medellín concentra la atención de jugadores en diferentes regiones de Colombia. Su atractivo plan de premios y la confianza que ha construido a lo largo de los años la mantienen como una de las loterías más reconocidas del país.

Además del interés que genera entre los apostadores, la entidad cumple una función social importante. Los recursos obtenidos a través de sus sorteos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia, contribuyendo al bienestar de millones de ciudadanos.

El sorteo 4826 volvió a demostrar por qué este tradicional juego de azar sigue siendo uno de los más esperados cada semana por los colombianos.