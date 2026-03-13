Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de marzo de 2026

La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, reveló los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual durante la noche del viernes. Cada semana, miles de jugadores en Colombia siguen con expectativa este tradicional juego que reparte premios millonarios en diferentes categorías.



Premio Mayor de la Lotería de Risaralda

En esta ocasión, el Premio Mayor, que actualmente asciende a aproximadamente $2.333 millones, fue para el número XXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la jornada y en el principal protagonista del sorteo.



Premios secos destacados de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples categorías de premios secos, que repartieron importantes sumas de dinero entre los participantes.

En la imagen oficial del sorteo es posible verificar con precisión todos los números ganadores junto con sus respectivas series, información que permite a los jugadores confirmar si su billete resultó premiado.



Una lotería que impulsa el desarrollo social

Más allá de la emoción que genera cada sorteo, la Lotería de Risaralda cumple un papel fundamental en el desarrollo social de la región. Los recursos obtenidos a través de la venta de billetes se destinan principalmente a programas de salud y proyectos sociales, contribuyendo al bienestar de miles de personas.

Gracias a su trayectoria, transparencia y a un atractivo plan de premios, esta lotería continúa consolidándose como una de las más confiables e importantes del país, manteniendo viva la expectativa de los jugadores en cada nuevo sorteo semanal.