Infantino revela cuántos millones de aficionados quieren ir a Colombia vs. Portugal en el Mundial

No ha empezado el Mundial de la Fifa del 2026, pero hay un partido que ha llamado la atención de los aficionados y millones de personas quieren asistir. Se trata de lo que será el enfrentamiento entre la Selección Colombia contra Portugal por la tercera fecha del Grupo K.

A menos de cuatro meses para que comiencen a conocerse las convocatorias mundialistas, el propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, aseguró en entrevista con Blu Radio que este será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas, en un evento que paralizará al planeta durante más de 30 días.

En medio de ese contexto, Infantino reveló una cifra que sorprendió incluso a los más optimistas: alrededor de 30 millones de personas quieren asistir al partido entre Colombia y Portugal, un duelo que se perfila como uno de los más atractivos de toda la fase de grupos. Según explicó el dirigente, la demanda de boletas para este encuentro es “espectacular” y confirma el impacto global que tendrá el certamen.

Tenemos como 30 millones de personas que quieren ir a este partido. Es espectacular, es algo increíble y la verdad lo vamos a disfrutar Gianni Infantino.

Durante la entrevista, el presidente de la Fifa destacó que la locura por las entradas no solo se vive en Colombia, sino en todo el mundo. También resaltó que los estadios en Norteamérica y la magnitud de la organización harán de este Mundial una experiencia nunca antes vista.



El Colombia vs. Portugal, además de su atractivo mediático, será clave en lo deportivo. El compromiso cerrará la primera fase del Grupo K y podría definir el liderato de la zona. En Blog Deportivo se analizó que la Selección Colombia deberá llegar ya clasificada a ese encuentro para evitar riesgos y disputar mano a mano el primer lugar con el combinado europeo.

La dificultad para conseguir boletas ya es una realidad. Incluso Blog Deportivo conoció que aficionados colombianos han manifestado que resulta casi imposible obtener entradas para este partido, pese a que aún faltan meses para el inicio del torneo.