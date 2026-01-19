En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Cae la Selección Colombia en el ranking FIFA: esta es la nueva posición

Cae la Selección Colombia en el ranking FIFA: esta es la nueva posición

La definición del título de la Copa África hizo cambios significativos en el ranking FIFA y afectó a algunas selecciones, entre esas a la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad