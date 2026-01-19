Cae la Selección Colombia en el ranking FIFA: esta es la nueva posición

En una final de infarto, Senegal conquistó la Copa Africana de Naciones en un duelo inédito frente a Marruecos, que, si bien es algo ajeno a Colombia, el desenlace de este sí terminó al equipo liderado por Néstor Lorenzo debido a que influyó en la actualización del ranking FIFA.

Los cambios no lo sufrieron las selecciones ubicadas en el top 7, pues España y Argentina continúan en la punta del listado, seguidas por Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal y Países Bajos como ha sido en los últimos meses, pero de ahí hacía abajo sí se dieron algunos cambios.



¿Cuál es la nueva posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA?

Tras la conquista de Senegal, la Tricolor cayó una posición debido a que el puntaje de Marruecos aumentó por su gran rendimiento en la competencia. Si bien no fue mucho, la Selección Colombia bajó a la posición 14 del ranking FIFA cuando antes ocupaba la casilla 13.

Antes el combinado tricolor estaba cerca de ese top 10, pero con este cambio se volvió a alejar un poco de la punta que trabajó durante meses con los diversos duelos amistosos que disputó en los últimos meses.

Selección Colombia terminó tercera en la Eliminatoria Sudamericana Foto: AFP

Este es el top 10 del ranking FIFA

España. Argentina. Francia. Inglaterra. Brasil. Portugal. Países Bajos. Marruecos. Bélgica. Alemania.

¿La Selección Colombia podría volver a subir?

Sí, incluso ante del Mundial. Antes de la cita de la Copa del Mundo, la Tricolor tendrá diversos partidos amistosos en donde podrá sumar puntos y volver a estar más arriba en el ranking.



Cabe recordar que se confirmaron dos de esos rivales: Croacia y Francia, que serán dos enfrentamientos de alto calibre antes de que se lleve a cabo la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Además, si hace un buen torneo, podría entrar al top 10.

Estos duelos se disputarán en territorio estadounidense en marzo, es decir, tres meses antes de que comience en forma la competencia.