Néstor Lorenzo se consolida entre los 10 mejores técnicos del mundo en 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) reveló el listado de los entrenadores más destacados de 2025, donde el argentino al servicio de Colombia ocupa la novena posición. Néstor Lorenzo, quien ha liderado un proceso de renovación y resultados sólidos con la 'Tricolor', comparte lugar en el Top 10 con figuras de la élite europea y sudamericana.

El ranking es liderado nuevamente por el español Luis de la Fuente. El seleccionador de España alcanzó los 136 puntos tras un año histórico en el que mantuvo a su equipo como número uno del ranking FIFA y superó el récord de imbatibilidad con 31 partidos oficiales sin derrotas. Detrás de él se ubicaron Roberto Martínez (Portugal) y Lionel Scaloni (Argentina).



El impacto de Néstor Lorenzo en Colombia

La presencia de Néstor Lorenzo en este listado no es casualidad. Bajo su mando, la Selección Colombia no solo aseguró su competitividad en las Eliminatorias Sudamericanas, sino que ha mantenido una regularidad estadística que hoy lo sitúa a la par de técnicos como Didier Deschamps de Francia o Thomas Tuchel de Inglaterra.

Néstor Lorenzo Foto: AFP

Lorenzo sumó 10 puntos en la votación técnica, igualando en la tabla al uzbeko Timur Kapadze y superando al mexicano Javier Aguirre, quien cierra el selecto grupo de los diez mejores.



Top 10 de mejores seleccionadores del mundo (IFFHS 2025):