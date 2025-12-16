Néstor Lorenzo ilusiona a Enamorado: ¿será convocado a la Selección?

José Enamorado atraviesa el mejor momento de su carrera, un rendimiento que no pasa desapercibido y que ya estaría llamando la atención de Néstor Lorenzo. El extremo del Junior de Barranquilla se consolidó como una de las figuras de la Liga BetPlay II-2025 y su nombre empieza a sonar con fuerza en el entorno de la Selección Colombia, justo cuando el camino al Mundial de 2026 entra en una fase decisiva.

Su impacto fue determinante en los cuadrangulares y, sobre todo, en la final ante Deportes Tolima. En el juego de ida, Enamorado marcó dos goles y encendió el debate sobre si ya está listo para dar el salto a la Tricolor. Un interrogante que el propio técnico de la Selección Colombia no descartó de plano.



José Enamorado brilla con Junior y entra en el radar de la Selección Colombia

Con 26 años, Enamorado se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del Junior. Su desequilibrio por la banda, la velocidad en el uno contra uno y la capacidad para aparecer en momentos decisivos lo han convertido en uno de los nombres más destacados del semestre.

Las cifras respaldan su presente deportivo y explican por qué su nombre empieza a ganar fuerza:



7 goles y 4 asistencias en 24 partidos de la Liga BetPlay II-2025.

Figura en la final, con dos anotaciones en el estadio Metropolitano.

Regularidad durante el semestre, siendo titular habitual en el equipo.

Este rendimiento sostiene la percepción de muchos aficionados y analistas, que consideran que Enamorado merece una oportunidad en la Selección Colombia, especialmente en un proceso que busca renovar algunas posiciones ofensivas sin perder competitividad.

Néstor Lorenzo habló de Enamorado y la competencia rumbo al Mundial 2026

Durante un diálogo con Balón Dividido de ESPN, Néstor Lorenzo se refirió directamente al caso del extremo del Junior. El técnico argentino dejó claro que el jugador puede ilusionarse con una convocatoria, aunque advirtió que un buen semestre no es suficiente.

“Claro que puede soñar como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado. Hay dos situaciones que tienen que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, y sobre todo si está en el torneo local”, explicó Lorenzo.

El seleccionador también recordó que cada convocatoria es compleja, con cupos limitados y una competencia interna elevada, especialmente en las bandas. En ese contexto, Enamorado tendría que disputar un lugar con nombres consolidados como:



Luis Díaz

Jaminton Campaz

Carlos Andrés Gómez

Luis Sinisterra

Carbonero

Cetré

Jhon Arias

“Para poner a uno hay que sacar a otro”, resumió Lorenzo, una frase que refleja con claridad el reto que enfrenta Enamorado. Mantener la regularidad y el alto nivel será clave si quiere vestir la camiseta amarilla en los próximos meses y meterse en la conversación definitiva rumbo al Mundial de 2026.