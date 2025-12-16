En vivo
Néstor Lorenzo ilusiona a Enamorado: ¿será convocado a la Selección?

Néstor Lorenzo ilusiona a Enamorado: ¿será convocado a la Selección?

El trabajo de Enamorado con el Junior de Barranquilla en cuadrangulares y, especialmente en la final ante Deportes Tolima —donde marcó dos goles—, ha sido vital para el posible título del cuadro 'tiburón'.

