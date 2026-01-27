Consejo Superior definirá si acepta la renuncia de John Jairo Arboleda como rector de la UdeA

En medio de los nuevos aires que soplan en la Universidad de Antioquia para superar la crisis financiera y tras el cambio de rector por decisión del Ministerio de Educación, varias decisiones trascendentales deben seguir tomándose en la institución de educación superior.

Una de ellas precisamente se abordará este martes 27 de enero durante una nueva sesión del Consejo Superior que se convertirá en la primera presidida por Héctor Iván García, el rector designado por el Ministerio de Educación a propósito del proceso de vigilancia e inspección que adelanta a la universidad esta cartera del Gobierno nacional.

Se trata de la discusión sobre si esta instancia acepta o no la renuncia de John Jairo Arboleda como rector, cargo que ocupaba desde 2018 y para el cual fue reelecto hasta 2027. Sin embargo, ruidos sobre su deficiente gestión administrativa y presunta oposición a las decisiones del Ministerio lo llevaron a ser apartado provisionalmente del cargo del que busca desistir de manera definitiva.

No obstante, la determinación del Consejo Superior se tomará en medio de pugnas a su interior con inconformidades por el proceder del Gobierno nacional, la polémica que sigue levantando la presencia de Wilmar Mejía como representante del presidente Gustavo Petro y hasta un reciente anuncio del rector García sobre la posibilidad, sin mayores detalles, de reformar el Estatuto General del plantel.



"Ya existen propuestas de los estamentos que queremos retomar y, a partir de los acuerdos que ya hay, presentar rápidamente al Consejo Superior Universitario una reforma del Estatuto General", advirtió.

Durante los primeros días de gestión, el nuevo rector ya ha anunciado temas como diversos espacios para escuchar a los estamentos y conocer en profundidad la situación actual de la Alma Mater, pero también a los seis integrantes que conforman su equipo adelantan el empalme con la anterior administración.

En medio de estos cambios el Gobierno nacional también ha girado más de 200.000 millones de pesos a la universidad, que destacó el rector, servirán para iniciar un mejor 2026 y cumplir con obligaciones urgentes como el pago de nóminas que estaban atrasadas.