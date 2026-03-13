Tejada gana etapa 6 del París-Niza: 13 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 13 de marzo de 2026:
- El colombiano Harold Tejada conquista la etapa 6 del París - Niza.
- El presidente Donald Trump emitió un comunicado sobre la participación de la selección de Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la Fifa 2026.
- La selección de Argentina presentó oficialmente su campaña rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026.
- Independiente Medellín se impuso 3-2 en el global y avanzó en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, Daniel Londoño habló sobre la clasificación del equipo.
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