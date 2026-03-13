Tejada gana etapa 6 del París-Niza: 13 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 13 de marzo de 2026:



El colombiano Harold Tejada conquista la etapa 6 del París - Niza.

conquista la etapa 6 del París - Niza. El presidente Donald Trump emitió un comunicado sobre la participación de la selección de Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la Fifa 2026.

sobre la participación de la selección de Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la Fifa 2026. La selección de Argentina presentó oficialmente su campaña rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026.

su campaña rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026. Independiente Medellín se impuso 3-2 en el global y avanzó en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, Daniel Londoño habló sobre la clasificación del equipo.

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