En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Funcionarios del Dapre declarados insubsistentes eran cercanos a Angie Rodríguez

Funcionarios del Dapre declarados insubsistentes eran cercanos a Angie Rodríguez

A través de un comunicado la Presidencia de la Republica aseguró que fueron 12 y no 20 los funcionarios que saldrán de la entidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad