Reportan triple homicidio en zona rural de San Alberto, Cesar: Los Pachencas, presuntos autores

Atemorizados están los habitantes del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, debido al triple homicidio que se registró en un barrio conocido como Altos del Progreso.

Al parecer, los hechos fueron perpetrados por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada o Pachencas, de los cuales uno fue capturado y otro abatido, luego de protagonizar una balacera en su intento de escape. Por lo menos, así fue informado por el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar.

“El 26 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las 9:50 de la noche, se presentó un hecho de homicidio múltiple en zona rural del municipio de San Alberto. De acuerdo con la información recolectada, este hecho habría dejado como resultado tres personas gravemente lesionadas. Dos de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera fue trasladada al hospital local, donde, posteriormente, perdió la vida, debido a la gravedad de las heridas”, dijo el comandante en un comunicado de las autoridades.

“Los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo al corregimiento La Pedregosa, en jurisdicción de Norte de Santander. En este sector, unidades del grupo de operaciones especiales GOES, que adelantaba labor de control y verificación, sostuvieron un intercambio de disparos con los individuos, logrando como resultado un presunto delincuente neutralizado y otro capturado”, añadió.



“Según información, los presuntos responsables harían parte del grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de Nevada”, también alcanzó a decir.

La Policía rechazó de manera contundente estos hechos y afirmó estar comprometida con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Del mismo modo, abrieron sus canales institucionales para recibir información que permita el esclarecimiento de esta matanza.

Hay que decir que, hasta el momento, solo dos de las víctimas fatales han sido identificadas plenamente. Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años, y Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27. Del tercer fallecido se ha mencionado que sería un supuesto habitante de calle.

Asimismo, la posterior balacera dejó herida a Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, hoy bajo observación médica en el Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara y quien será investigada para determinar si tiene alguna relación con el episodio. La persona con la que se movilizaba en la motocicleta y que fue abatida, tampoco ha sido identificada.

“Lamentamos profundamente que estos hechos sigan ocurriendo en nuestro municipio. Uno de ellos era de nacionalidad venezolana y los otros dos eran hijos de nuestro pueblo. Al parecer, en el lugar se estaba presentando consumo de estupefacientes. Esto generó pánico no solo entre los jóvenes que lograron huir del sector, sino también en comunidades como Primero de Abril y Alto del Progreso”, fueron las palabras del alcalde municipal, Edgar Ricardo Díaz.