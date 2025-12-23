En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Hipótesis del triple homicidio de pareja y su hija de 12 años tras salir de una novena en el Cesar

Hipótesis del triple homicidio de pareja y su hija de 12 años tras salir de una novena en el Cesar

Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.

Esta es la hipótesis del triple homicidio de pareja y su hija de 12 años tras salir de una novena
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

