Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Cinco policías fueron secuestrados en Tibú, Norte de Santander; regresaban de su permiso

Los patrulleros viajaban de civil, estaban de permiso y no portaban armas; fueron retenidos luego de que los criminales revisaran los celulares de los pasajeros.

