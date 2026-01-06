Cinco policías fueron secuestrados en Tibú, Norte de Santander; regresaban de su permiso

Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento de Norte de Santander este martes 6 de enero de 2026, luego de que criminales del ELN secuestraran a cinco patrulleros de la Policía en el sector conocido como La Llana, zona rural del municipio de Tibú, en pleno corazón del Catatumbo.

De acuerdo con la información de las autoridades, los criminales armados detuvieron un bus de servicio público que se movilizaba por la vía y obligó a todos los pasajeros a descender. En medio del retén ilegal, los hombres armados procedieron a revisar uno por uno los teléfonos celulares de los viajeros, en un intento por identificar a miembros de la Fuerza Pública que se desplazaran de civil.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Durante esa inspección, los criminales lograron identificar a cinco patrulleros de la Policía, quienes se encontraban de permiso, sin uniforme y sin portar armamento. Tras ser señalados, los uniformados fueron retenidos por los integrantes del ELN y conducidos con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su paradero o estado de salud.

El secuestro se produjo en una región golpeada por la presencia de grupos armados ilegales y donde el ELN mantiene una fuerte injerencia territorial. El uso de retenes ilegales y la verificación de dispositivos móviles se ha convertido en una práctica recurrente de estas estructuras para ejercer control y generar intimidación sobre la población civil.