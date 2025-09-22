Asesinan en Soledad a joven que recibió amenazas de 'Los Pachencas' por ser ladrón de motos

Hombres armados acabaron a tiros con la vida de Jorge Rojas en el municipio de Soledad (Atlántico), a escasos días de haberse viralizado en redes sociales la grabación de un video en el que el mismo joven samario, de 18 años, reconocía haber sido amenazado de muerte por robar motocicletas y tiendas de cadena en la capital del Magdalena.

Rojas, conocido como alias ‘El Chirri’ y proveniente del barrio Pescaíto de Santa Marta, recibió dos disparos en la cabeza y uno más en el cuerpo que lo dejaron muerto en el mismo lugar de los hechos. Allí, testigos contaron a la Policía que el joven fue atacado por pistoleros que se movilizaban en un motocarro y, aunque estos lograron escapar, ya hay serias sospechas de quiénes podrían ser los responsables.

De acuerdo con el mismo video que grabó Rojas, el grupo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocido como ‘Los Pachencas’, le habían advertido que a punta de balas acabarían con él si seguía cometiendo robos.

En la grabación, el joven menciona quiénes eran sus cómplices, a quién le vendía las motos robadas y al final, confirma su sentencia: “si hago caso omiso, me lleva el indumil”, dijo en el video.



"La Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada me perdonaron la vida por robarme cuatro motos: dos en la calle San Jorge y dos en Pescaíto, y hace tres días me robé otra en Pescaíto y se las vendí al señor Juan, de San Martín, que vive por el parquecito", se le escucha decir a Rojas.

"Mis acompañantes eran Roniel y Fayo, de Taganga (...) y nuevamente me metí en el D1 y me robé unos productos. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra me los quitaron y los devolvieron (...) Y si hago caso omiso, me lleva el Indumil", agrega.

Pero este no es el único video que ha encendido las alertas sobre las supuestas amenazas que están haciendo ‘Los Pachencas’ en el Magdalena. En otras grabaciones también se han observado a jóvenes que aseguran haber sido obligados a barrer y limpiar espacios públicos como castigo por haber provocado peleas, inclusive, les han colgado letreros que los exhiben como “peleoneros”.

Al respecto, la Policía Metropolitana de Santa Marta aseguró que “este Comando ha dispuesto un equipo especial de Policía Judicial e Investigación Criminal, así como de Inteligencia para determinar con total claridad las circunstancias que enmarcan los hechos descritos”.

Insistió a la comunidad que “cualquier información que se tenga sobre estos actores criminales puede ser suministrada a través de la línea contra el crimen 314 3587212, o la línea de emergencia 123”.