¿Fajardo hace guiños a consulta de Claudia López? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 27 de enero de 2026:



María Isa Pérez-Vega, representante a la Cámara de Minnesota , habló sobre la ofensiva migratoria en Minneapolis.

Andrés Estévez "El parcero MN", influencer colombiano en Minnesota, dio detalles de la ofensiva migratoria.

El magistrado Cristián Quiroz, presidente del CNE, se pronunció sobre el aumento de reposición de votos.

, se pronunció sobre el aumento de reposición de votos. Sergio Fajardo, candidato a la presidencia, respondió ante las posibilidades de unirse a una consulta en marzo.

