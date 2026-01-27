¿Fajardo hace guiños a consulta de Claudia López? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 27 de enero de 2026:
- María Isa Pérez-Vega, representante a la Cámara de Minnesota, habló sobre la ofensiva migratoria en Minneapolis.
- Andrés Estévez "El parcero MN", influencer colombiano en Minnesota, dio detalles de la ofensiva migratoria.
- El magistrado Cristián Quiroz, presidente del CNE, se pronunció sobre el aumento de reposición de votos.
- Sergio Fajardo, candidato a la presidencia, respondió ante las posibilidades de unirse a una consulta en marzo.
