Crisis comercial con Ecuador golpea al sector del calzado en Bucaramanga

La escalada en la tensión comercial entre Colombia y Ecuador, que incluye la aplicación de aranceles del 30 %, empieza a generar efectos negativos en varios sectores productivos del país. Uno de los más afectados es la industria del calzado en Bucaramanga, que mantiene una alta dependencia del mercado ecuatoriano.

De acuerdo con Wilson Gamboa, vocero de Asoinducals (Asociación de Industriales del Calzado y Similares), entre el 15 % y el 18 % del calzado producido en Bucaramanga tiene como destino Ecuador, lo que convierte a ese país en un socio comercial clave para los fabricantes santandereanos.

El dirigente gremial explicó que, aunque las exportaciones no se han paralizado por completo, el escenario actual ha obligado a los empresarios a modificar sus estrategias comerciales. “Estamos atravesando una coyuntura compleja. En muchos casos, se está negociando la mercancía en zona de frontera, mientras los compradores ecuatorianos analizan cómo ingresar los productos al país”, señaló.

Según Asoinducals, los últimos envíos de calzado se realizaron entre noviembre y diciembre y, desde entonces, el flujo comercial ha disminuido considerablemente. Las pérdidas económicas para el sector ya se estiman entre 500 mil y 700 mil dólares, una cifra que preocupa al gremio por el impacto que tiene sobre el empleo y la sostenibilidad de las empresas.



Gamboa recordó que, tras el debilitamiento del comercio con Venezuela, Ecuador se consolidó como uno de los principales mercados para el calzado fabricado en Bucaramanga. Hacia ese país se exportaba principalmente calzado femenino, con una composición aproximada del 70 % en material sintético y un 30 % en cuero.

Ante esta situación, los empresarios del sector, con el acompañamiento de ProColombia, están explorando nuevos destinos internacionales y fortaleciendo contactos comerciales para reducir la dependencia del mercado ecuatoriano.

Paralelamente, se mantienen diálogos con empresarios del vecino país, con el fin de preservar relaciones comerciales directas pese a las restricciones actuales.

Gremios económicos advierten que la crisis comercial entre Colombia y Ecuador no solo afecta al sector del calzado, sino que también podría impactar una amplia canasta de productos, que incluye manufacturas, agroindustria y bienes del mar, si las medidas se prolongan en el tiempo.