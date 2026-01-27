EPM adjudicó a Millicom la totalidad de sus acciones en UNE por $2,09 billones

Luego de tres meses de dar inicio formal al proceso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció en las últimas horas que adjudicó a Millicom Colombia Holding S.A.S., empresa del Grupo Millicom, la totalidad de sus acciones en UNE durante la Audiencia de Adjudicación realizada este martes 27 de enero.

La compañía indicó que en esta Segunda Etapa, recibió un único Sobre para Precalificación, el cual cumplió con todos los requisitos exigidos. La propuesta de compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, por 418.741 pesos por cada una de las 5.014.958 acciones, para un valor total de 2.099.968.527.878.

Así las cosas, la empresa aceptó la oferta y adjudicó la totalidad de las acciones a Millicom Colombia Holding S.A.S., que tendrá cinco días hábiles, contados a partir del miércoles 28 de enero, para efectuar el pago. De acuerdo con la información oficial, una vez se valide la recepción de los recursos, EPM solicitará a UNE la inscripción del comprador en el Libro de Registro de Accionistas, con lo cual se hará efectiva la transferencia y se dará por concluido el proceso de enajenación.

Indicó la compañía que en la Primera Etapa del proceso, dirigida a los destinatarios de condiciones especiales, se adjudicaron 77 acciones a 11 nuevos accionistas. Posteriormente, las acciones remanentes fueron ofrecidas al público en general en la Segunda Etapa, cuyo Aviso de Inicio fue publicado el 30 de diciembre de 2025.



Finalmente, señaló que, de confirmarse el pago dentro del plazo establecido, no se producirán cambios en el control de UNE, dado que el Grupo Millicom ha sido su accionista controlante desde 2014.