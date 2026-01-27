En vivo
EPM adjudicó a Millicom la totalidad de sus acciones en UNE por $2,09 billones

Según indicó la compañía, corresponde al precio mínimo aprobado por la Junta Directiva de EPM y no implica cambios en el control de UNE, donde el Grupo Millicom es accionista mayoritario desde 2014.

