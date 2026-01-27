En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fiscalía pide cárcel a Juan David Palacio por presunta corrupción en contratos de Área Metropolitana

Fiscalía pide cárcel a Juan David Palacio por presunta corrupción en contratos de Área Metropolitana

En contraste, para las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla fue solicitada medida no privativa de la libertad. El cuarto imputado, Juan Alberto Henao, colaborará con la justicia.

