Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Gracias a sus sorteos diarios, este chance mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que participan cada noche.

Se trata de un juego de suerte en el que los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El evento puede seguirse en tiempo real a través de la transmisión en vivo.

Número ganador de Sinuano Noche

El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es válido.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras apostadas.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.



¿Cómo se juega el chance?

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos esenciales que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

