Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Gracias a sus sorteos diarios, este chance mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que participan cada noche.
Se trata de un juego de suerte en el que los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El evento puede seguirse en tiempo real a través de la transmisión en vivo.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es válido.
Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras apostadas.
El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.
El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos esenciales que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
