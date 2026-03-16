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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hospital U. de Santander lanza portal digital para facilitar trámites de pacientes

Hospital U. de Santander lanza portal digital para facilitar trámites de pacientes

Desde el hospital explicaron que la plataforma busca evitar filas, llamadas telefónicas y desplazamientos innecesarios.

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