Hospital U. de Santander lanza portal digital para facilitar trámites de pacientes

El Hospital Universitario de Santander anunció la puesta en funcionamiento del Portal Único del Paciente, una plataforma digital que busca facilitar el acceso a distintos servicios de salud y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

La herramienta hace parte del programa de transformación digital HUS 4.0, con el que la institución pretende modernizar sus procesos y mejorar la experiencia de quienes reciben atención en el hospital.

A través de este portal, los pacientes podrán realizar varios trámites sin necesidad de desplazarse hasta las instalaciones del centro médico. Entre las funciones disponibles se encuentran la solicitud o cancelación de citas médicas, la consulta de resultados de exámenes, la solicitud de la historia clínica y la radicación de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).

Desde el hospital explicaron que la plataforma busca evitar filas, llamadas telefónicas y desplazamientos innecesarios, permitiendo que los usuarios realicen estos procedimientos de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo con acceso a internet.



Las personas interesadas en utilizar el servicio pueden ingresar al portal a través de la página web oficial del hospital en el enlace https://portaldelpaciente.hus.gov.co./

