Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su frecuencia diaria y la tradición que lo rodea lo han convertido en una de las opciones preferidas por los apostadores de la región.
Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números elegidos deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Noche de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días. Sus resultados pueden consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza el sorteo oficial.
El chance cuenta con varias modalidades de apuesta, que ofrecen premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:
El proceso de reclamación depende del monto del premio, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
El Sinuano Noche sigue siendo una alternativa habitual para quienes prueban su suerte cada noche en la región Caribe, gracias a su horario fijo y a las múltiples formas de participar.