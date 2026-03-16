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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Benedetti: “Una cosa es pedir no votar por alguien en elecciones, pero el presidente puede opinar”

Benedetti: “Una cosa es pedir no votar por alguien en elecciones, pero el presidente puede opinar”

Benedetti fue enfático en señalar que existe una línea clara entre la coerción electoral, prohibida por la ley, y la libre expresión de ideas políticas por parte del jefe de Estado.

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