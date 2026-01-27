En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto sorteo 475: resultados del martes 27 de enero; hay nuevo acumulado

MiLoto sorteo 475: resultados del martes 27 de enero; hay nuevo acumulado

El pasado sorteo de MiLoto no registró ganadores del premio mayor, lo que eleva el botín para la próxima jornada. Más de 11.000 colombianos resultaron premiados en categorías secundarias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad