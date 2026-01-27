MiLoto sorteo 475: resultados del martes 27 de enero; hay nuevo acumulado

MiLoto realiza este martes 27 de enero de 2026 su sorteo número 475, uno de los juegos de azar más seguidos en el país por su dinámica sencilla y su bajo costo de apuesta. La expectativa crece entre los jugadores, luego de que en el sorteo anterior no se registrara ganador del premio mayor, lo que permitió que el acumulado alcanzara una cifra significativa.

En el sorteo 475, realizado el martes 27 de enero, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: XXXX. Sin embargo, ningún apostador logró acertar los cinco números, dejando vacante el premio principal.



Premiación y ganadores

De acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, un total de 11.688 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos. En conjunto, la bolsa de premios entregada durante esta noche ascendió a los $96.876.000 pesos.

La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:



4 aciertos: Un total de 32 ciudadanos estuvieron a un solo número de alcanzar la gloria máxima. Cada uno de ellos recibirá un premio de $614.700, sumando un total de $19.670.400 distribuidos en esta categoría.

Un total de 32 ciudadanos estuvieron a un solo número de alcanzar la gloria máxima. Cada uno de ellos recibirá un premio de $614.700, sumando un total de $19.670.400 distribuidos en esta categoría. 3 aciertos: Esta franja registró 1.016 ganadores, quienes se adjudicaron un premio individual de $34.100.

Esta franja registró 1.016 ganadores, quienes se adjudicaron un premio individual de $34.100. 2 aciertos: Fue la categoría con mayor volumen de beneficiados, con un total de 10.640 personas. El premio por ganador en este nivel fue de $4.000, lo que representa el retorno de la inversión para muchos participantes.

Así funciona MiLoto

MiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa ágil y accesible frente a sorteos de mayor envergadura como Baloto. El juego consiste en elegir cinco números en un rango del 1 al 39. Esta estructura técnica, al contar con un espectro numérico más reducido, ofrece estadísticamente mayores probabilidades de acierto en comparación con otros sistemas de lotería tradicional.

Además de su atractivo económico, es fundamental destacar que este tipo de juegos de azar operan bajo una estricta regulación de Coljuegos. Los recursos generados por la comercialización de MiLoto tienen como destino principal el financiamiento del sistema de salud en Colombia, contribuyendo así al bienestar social a través de los derechos de explotación que pagan los operadores.



Acumulado MiLoto para próximo sorteo

Con un nuevo acumulado de $300 millones de pesos, la expectativa entre los jugadores habituales aumenta. El incremento de $50 millones en el pozo principal suele generar un repunte en las ventas de tiquetes en los puntos físicos autorizados y plataformas digitales en todo el territorio nacional.



Los expertos recuerdan a los usuarios la importancia de verificar sus boletos a través de los canales oficiales y realizar sus apuestas únicamente en establecimientos legales para garantizar el pago de los premios y la transparencia del proceso.