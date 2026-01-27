Investigan asesinato de hincha del Atlético Bucaramanga tras partido en Cúcuta

Las autoridades investigan el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga, ocurrido en la noche posterior al partido disputado en el estadio General Santander, en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en la diagonal Santander con el canal, en inmediaciones de una estación de gasolina, donde el joven, presuntamente identificado como seguidor del equipo ‘leopardo’, fue atacado por un grupo de hinchas del Cúcuta Deportivo.

Según el reporte oficial, la víctima habría sido reconocida por portar una camiseta del Atlético Bucaramanga y por un tatuaje alusivo al equipo. Al notar la presencia de los hinchas rivales, el joven intentó resguardarse en un establecimiento comercial; sin embargo, hasta ese lugar ingresaron los agresores, quienes lo atacaron en repetidas ocasiones con un arma blanca.

Aunque varias personas de la comunidad intentaron auxiliarlo, el hincha falleció debido a la gravedad de las heridas.



El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, calificó como lamentables y preocupantes los hechos registrados en Cúcuta tras el Clásico del Oriente y aseguró que la situación obliga a una profunda reflexión sobre la manera en que se está viviendo el fútbol en el país. El mandatario señaló que lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte, lamentó la pérdida de vidas humanas y expresó sus condolencias a la familia del hincha asesinado.

Lo sucedido en Cúcuta tras el clásico del oriente es lamentable y muy preocupante. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo se está viviendo el fútbol en Colombia.



Lo que debería ser una fiesta deportiva se ha convertido en un escenario de violencia y muerte con… — Cristian Portilla (@Cportilla40) January 28, 2026

Las autoridades informaron que actualmente se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y del establecimiento comercial para esclarecer cómo se registró el ataque e identificar a todos los responsables.

Durante el desarrollo del partido también se presentaron alteraciones del orden público dentro y fuera del estadio General Santander. Hinchas del Cúcuta Deportivo habrían agredido a varios uniformados que intentaban proteger a seguidores del Atlético Bucaramanga ubicados en la tribuna occidental, quienes, al parecer, se encontraban infiltrados.

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que, hasta el momento, dos personas han sido capturadas en relación con los hechos. Además, se reportaron disturbios y enfrentamientos en otros puntos de la ciudad.

En total, cinco funcionarios de la Policía resultaron agredidos, entre ellos tres auxiliares de Policía y dos patrulleros, quienes fueron atacados con objetos contundentes.

Las autoridades de Cúcuta señalaron que lo ocurrido será puesto en conocimiento de la Dimayor, al tiempo que reiteraron el llamado a la tolerancia y al respeto durante los eventos deportivos.