Venezuela  / Marco Rubio y María Corina Machado se reunirán este miércoles en Washington

Marco Rubio y María Corina Machado se reunirán este miércoles en Washington

Marco Rubio comparecerá por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para detallar el plan de la Administración Trump con Venezuela.

