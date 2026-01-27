En vivo
Marco Rubio amenaza con usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Estados Unidos

Marco Rubio amenaza con usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Estados Unidos

Rubio recalcará ante el Senado que el ataque en Venezuela, para el que el Gobierno no pidió aval del Congreso, no fue una guerra ni la ocupación de un país extranjero, sino una "operación judicial".

Secretario de Estado Marco Rubio.
Secretario de Estado, Marco Rubio.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

