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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En el Valle de Aburrá incautan cada día, en promedio, tres armas de fuego: van más de 200 en 2026

En el Valle de Aburrá incautan cada día, en promedio, tres armas de fuego: van más de 200 en 2026

Recientemente, tres personas fueron capturadas en el centro de Medellín por el porte ilegal de estos elementos, tras cometer delitos.

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