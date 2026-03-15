En el Valle de Aburrá incautan cada día, en promedio, tres armas de fuego: van más de 200 en 2026

Aunque diferentes autoridades en el Valle de Aburrá han reportado disminución en diferentes delitos, más que todo en Medellín, donde el hurto en varias modalidades ha bajado, hay otra preocupación latente para la ciudadanía y es que los delincuentes portan armas de fuego, incluso para cometer delitos por menores que sean.

Ante la alerta, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que se han incrementado las operaciones y por ello también ha aumentado la incautación de armas de fuego, nuevamente siendo el foco de los procedimientos la ciudad de Medellín, en donde en cerca de 80 días se han encontrado 155 armas de fuego portadas de manera ilegal.

Arma de fuego Suministrada

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que en toda la jurisdicción de esta subregión de Antioquia se han incautado 223 armas de fuego.

"Hemos incautado en puestos de control, las hemos incautado en diferentes registros. Estas 223 armas de fuego también se someten a estudios de comparación balística. Allí también se establece si estas armas de fuego han participado en conductas delictivas, tales como atracos o las afectaciones a la vida", explicó Bello.



Atentado a bala en Malambo, Atlántico, dejó una joven de 15 años gravemente herida. Foto: BLU Radio.

Además, desde la capital de Antioquia indicaron que solo en los últimos días se ha capturado a tres personas en el centro de la ciudad. En un primer caso, fueron dos capturados, un hombre de 31 años y un hombre de 40 años, que luego de haber cometido un hurto de una cadena a una persona, se activó inmediatamente el plan candado y minutos después se logró interceptar la motocicleta.

En otro procedimiento en el sector de Estación Villa, fue capturado un hombre de 21 años de edad, quien, al ser registrado, se le encontró un arma de fuego tipo revólver sin el respectivo permiso o la autorización para este porte. Además, dentro de esos procesos se halló adicionalmente e incautó un arma de fuego tipo pistola con un supresor de sonido.