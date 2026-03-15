En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ibagué se convierte en ciudad logística: le apuesta a vivienda y comercios para trabajadores

Ibagué se convierte en ciudad logística: le apuesta a vivienda y comercios para trabajadores

La iniciativa surge tras la consolidación de Parque Strategik 1, que actualmente alberga empresas del sector logístico con cobertura nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad