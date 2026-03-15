Ibagué continúa ganando protagonismo como punto estratégico para la operación empresarial en el centro del país. En medio de un contexto económico marcado por ajustes y cautela en varios sectores, nuevos proyectos de infraestructura logística y comercial están impulsando la transformación de la capital del Tolima.

Una de las apuestas más recientes llega de la firma Strategik, que avanza en la expansión de sus parques empresariales con el objetivo de fortalecer la infraestructura para compañías que operan en transporte, almacenamiento y distribución de mercancías.



Ibagué se convierte en ciudad logística: le apuesta a vivienda y comercios para trabajadores

El crecimiento de la actividad logística en Ibagué ha impulsado el desarrollo de nuevos espacios empresariales y comerciales que buscan atender la demanda de compañías y de quienes trabajan en este sector.

En ese contexto, Strategik avanza con la estructuración del Parque Strategik 2, proyecto que busca replicar el modelo del primer complejo empresarial y ampliar la capacidad de operación logística en la ciudad.

La iniciativa surge tras la consolidación de Parque Strategik 1, que actualmente alberga empresas del sector logístico con cobertura nacional.



Entre los objetivos de esta nueva etapa están:



Ampliar la infraestructura para operaciones logísticas.

Impulsar comercio y servicios en el entorno empresarial.

Generar nuevas oportunidades económicas en la región.

Strategik 2 en Ibagué Suministrado

"La compañía fortalece su línea de Strategik Inmobiliaria con el objetivo de optimizar activos actualmente disponibles y aumentar el flujo mensual de ingresos por arrendamiento. La meta es incorporar al mercado seis inmuebles", afiman desde Strategik.



Strategik acelera su expansión y consolida su apuesta por Ibagué como ciudad logística

El desarrollo del nuevo parque empresarial tomó impulso luego del cierre de la venta de dos lotes a finales del año pasado, una operación que permitió alcanzar un punto de equilibrio clave para continuar con el proyecto.

Entre los compradores aparece una empresa del sector agrícola con presencia internacional, lo que refuerza el perfil productivo del complejo.

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Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a:



Obras de urbanismo.

Adecuación del frente comercial.

Consolidación de la infraestructura del proyecto.

Además, la compañía proyecta invertir entre 200 y 300 millones de pesos en la construcción de una sala de ventas y nuevos espacios comerciales que impulsen la dinámica empresarial del sector.

El proyecto también contempla intervenciones que buscan mejorar el entorno urbano en la zona donde operan las empresas.

Una de ellas es la ampliación del alumbrado público en el corredor que conecta el sector de Clinactec con La Miel, en la entrada sur de la ciudad.

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La iniciativa contempla iluminar cerca de 1,4 kilómetros de vía, una zona que actualmente presenta baja visibilidad y que es transitada diariamente por trabajadores y residentes.

Con su ubicación estratégica y conectividad vial hacia Bogotá, el Eje Cafetero y el sur del país, Ibagué sigue posicionándose como un punto clave para la logística y la distribución de mercancías en Colombia.

