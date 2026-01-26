MiLoto sorteo 474: resultados del lunes 26 de enero de 2026 y premio acumulado

MiLoto realiza este lunes 26 de enero de 2026 su sorteo número 474, uno de los juegos de azar más seguidos en el país por su dinámica sencilla y su bajo costo de apuesta. La expectativa crece entre los jugadores, luego de que en el sorteo anterior no se registrara ganador del premio mayor, lo que permitió que el acumulado alcanzara una cifra significativa.

En el sorteo 474, realizado el lunes 26 de enero, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 34 - 13 - 03 - 16 -06. Sin embargo, ningún apostador logró acertar los cinco números, dejando vacante el premio principal.



Más de 3.900 ganadores en el sorteo anterior

Aunque el acumulado no cayó en la jornada previa, MiLoto sí repartió premios entre miles de jugadores. De acuerdo con el reporte oficial del Operador Nacional de Juegos (ONJ), 3.952 apostadores resultaron ganadores en las distintas categorías, con una bolsa total de premios que superó los $63 millones.

La categoría de cuatro aciertos dejó tres ganadores, mientras que más de 200 personas acertaron tres números. La mayor cantidad de premios se entregó en la categoría de dos aciertos, donde miles de jugadores lograron recuperar el valor de su apuesta.



MiLoto juega hoy por un acumulado de $250 millones

Tras quedar vacante el premio mayor en el sorteo anterior, el acumulado para este lunes 26 de enero se fijó en $250 millones de pesos, una cifra que se convierte en el principal atractivo del sorteo 497 y que motiva tanto a jugadores habituales como a nuevos participantes.

Este monto representa una de las bolsas más llamativas del inicio de año para esta modalidad.



¿Cómo funciona MiLoto?

MiLoto se ha consolidado como una alternativa ágil y accesible dentro del mercado colombiano de juegos de suerte y azar. En esta modalidad, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 39, una mecánica que ofrece mayores probabilidades de acierto frente a otros sorteos de mayor complejidad, manteniendo premios competitivos y una apuesta de bajo costo.



El sorteo de este lunes definirá si el acumulado finalmente encuentra ganador o si continúa creciendo para las próximas jornadas.