En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados MiLoto viernes 23 de enero: el acumulado asciende a 200 millones de pesos

Resultados MiLoto viernes 23 de enero: el acumulado asciende a 200 millones de pesos

El sorteo anterior de MiLoto dejó más de 10.000 ganadores en categorías menores, pero el premio mayor quedó vacante, elevando la cifra a 200 millones de pesos. Consulte los resultados del sorteo 473 de hoy.

Publicidad

Publicidad

Publicidad