Resultados de las loterías de hoy: Medellín, Santander, Risaralda y Miloto | 23 de enero de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 23 de enero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de Miloto se ubicó en $200 millones.



Resultados Miloto números ganadores del sorteo 473

La combinación ganadora del sorteo realizado este viernes fue la siguiente: 32 - 06 - 01 - 35 - 33.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4819

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 23 de enero de 2026 fue el 0372 de la serie 395. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Resultados del sorteo 4819 de la Lotería de Medellín, con Premio Mayor de $16.000 millones.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5054

El gran protagonista de la noche fue el número 3772 de la serie 155, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Resultados del sorteo 5054 de la Lotería de Santander, con Premio Mayor de $6.500 millones.

Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor fue el 3406 de la serie 277. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.

Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.