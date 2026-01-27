River Plate confirma monumental cambio en su estadio: techado beneficiará a hinchas

El Club Atlético River Plate dio un nuevo paso en su proceso de modernización al anunciar que avanzará formalmente en la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado total de las tribunas del estadio Más Monumental. Con esta obra, la capacidad del escenario pasará a 101.000 espectadores, convirtiéndose en el segundo estadio más grande del mundo perteneciente a un club de fútbol.

Durante el último año, River trabajó de la mano de la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, referente mundial en ingeniería de techos para grandes estadios. Con su acompañamiento técnico se desarrolló y finalizó el pliego ejecutivo que permite al club avanzar hacia el llamado a licitación, un documento que define con precisión la factibilidad y el alcance del proyecto.

Un nuevo capítulo de esta historia Monumental que comenzó en 1938. Bienvenidos a casa.



Siguiendo esas recomendaciones, el club convocó a diez empresas especializadas en este tipo de estructuras. La apertura de sobres está prevista para febrero y la firma del contrato con la empresa ganadora se estima dentro de los 30 días posteriores. El inicio de las obras está proyectado para la primera semana de abril.



Más hinchas en el Monumental

El nuevo diseño permitirá sumar cerca de 16.000 ubicaciones adicionales en la nueva bandeja, sin costo para los socios, ampliando de 24.000 a 40.000 los lugares sin cargo extra dentro del estadio. Estas nuevas ubicaciones no tendrán esquemas de preventa ni comercialización anticipada, con el objetivo de fortalecer el acceso de los socios, que pasarán a contar con el 40 % del estadio sin aranceles adicionales. Además, las nuevas butacas serán rojas y blancas y formarán una bandera 360° en las actuales tribunas altas.

Estadio Más Monumental // Foto: AFP

La obra tendrá un plazo estimado de 36 meses y un costo que superará los 100 millones de dólares, cifra que se definirá tras la licitación. El financiamiento combinará un crédito internacional de largo plazo y un nuevo contrato comercial que incluye la venta de los derechos de naming por diez años, sin afectar el flujo de caja operativo del club ni su localía habitual.

