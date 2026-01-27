En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / River Plate confirma monumental cambio en su estadio: techado beneficiará a hinchas

River Plate confirma monumental cambio en su estadio: techado beneficiará a hinchas

De acuerdo con el club argentino, este será el segundo estadio más grande del mundo de fútbol. Publicaron un video en el que se observa cómo será la millonaria obra.

Publicidad

Publicidad

Publicidad