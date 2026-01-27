Petro dice que Maduro está secuestrado: Recap - programa completo del 27 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 27 de enero:
- El presidente Gustavo Petro afirmó que Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos tras la operación que realizó el Gobierno de Donald Trump en Venezuela.
- La excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó las declaraciones del mandatario de Estado y señaló que es para quedar bien con Maduro ante los "secretos" que tienen.
- El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, afirmó que prefiere cortarse una mano antes de ceder a la petición de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie sobre una escisión del partido.
- La represente Jennifer Pedraza entregó detalles sobre su denuncia sobre la venta de títulos profesionales en la Fundación San José para que funcionarios del Gobierno nacional cumplieran los requisitos y así pudieran ocupar los cargos públicos.
- Marco Rubio advirtió a Delcy Rodríguez sobre su cooperación con Estados Unidos o tendría el mismo destino que Nicolás Maduro.