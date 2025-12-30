Millonarios jugará amistoso contra River Plate: confirman estadio, hora y fecha

Una agradable noticia llegó para los hinchas de Millonarios para lo que será le preparación del primer semestre del 2026. Se confirmó que el conjunto dirigido por Hernán Torres tendrá una importante prueba al jugar un amistoso contra el argentino River Plate.

Sin duda, este amistoso será clave para medir a los refuerzos del equipo capitalino que, por ahora, ha confirmado al lateral Sebastián Valencia, el volante Mateo García, al atacante Carlos Darwin Quintero y al extremo Julián Angulo.

Mateo García, la segunda contratación de Millonarios para 2026 Foto: Millonarios

Fecha, hora y estadio de Millonarios vs. River

River Plate se enfrentará a Peñarol y a Millonarios en dos partidos amistosos de pretemporada que se jugarán en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado cerca de la ciudad uruguaya de Punta del Este.

En la Serie Río de la Plata, el conjunto de la banda cruzada hará su estreno el domingo 11 de enero a las 9:00 de la noche, hora local, enfrentándose a Millonarios.



Mientras tanto, el sábado 17 de enero River se pondrá cara a cara con Peñarol en un juego que comenzará a las 10:00 de la noche, hora local.

De esta forma, el técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, tendrá dos encuentros para preparar a un equipo que en 2026 buscará consagrarse en el plano local tras no poder hacerlo en 2025 y que intentará conquistar la Copa Sudamericana.

Para ello, River Plate ya confirmó el fichaje de dos futbolistas provenientes del Campeonato Brasileño que juegan como centrocampistas: Fausto Vera y Aníbal Moreno.

El primero de ellos se sumó desde Atlético Mineiro y fue oficializado el pasado 19 de diciembre, día en que cumplió con la revisión médica y selló su vínculo.

"Estoy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", dijo Vera en una declaración que acompañó al comunicado publicado por River Plate en redes sociales.

Dos días después, el Millonario sumó a Moreno, quien llegó tras jugar 117 partidos en Palmeiras y luego de haber sumado minutos en la selección argentina.

En 2025, el equipo del 'Muñeco' Gallardo no encontró su mejor desempeño: fue eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final, no superó la fase de grupos del Mundial de Clubes y estuvo lejos de alzar alguno de los tres títulos locales en juego. También fue derrotado por Boca Juniors en el último superclásico.

Luego de finalizada la temporada se despidieron del club los jugadores Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja.