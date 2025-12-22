En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Exfutbolista de Millonarios celebró su primer título como técnico: "Un sueño"

Exfutbolista de Millonarios celebró su primer título como técnico: "Un sueño"

Él se lleva años formando en el fútbol formativo y este primer logro espera que sea el primera de muchos que se puedan lograr con el paso de los años.

Osman López, exfutbolista de Millonarios, celebró su primer título como técnico.jpg
Osman López, exfutbolista de Millonarios, celebró su primer título como técnico //
Foto: Gol Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad