Exfutbolista de Millonarios celebró su primer título como técnico: "Un sueño"

A lo largo de su historia, Millonarios ha tenido todo tipo de futbolistas que han dejado momentos inolvidables en el equipo y algunos muy queridos. Pero salen y suelen perderse en el radar, incluso, algunos se alejan del fútbol y emprenden por otros lados.

Sin embargo, este no ha sido el caso de Osman López, conocido como ‘El Fosforito’, quien desde su retiro se ha dedicado a aprender todo lo esencial de la dirección técnica, según dio a conocer durante una charla con Gol Caracol, en donde expresó su deseo de volverse en todo un profesional en este campo.

"Mi club se llama TAG y nos dieron la responsabilidad de tomar las categorías de 2009 hasta 2007. Junto a esto, también está el equipo semiprofesional, con el que participamos en la UPSL, United Premier Soccer League. Nosotros participamos en el sector de North Texas, en la cual salimos campeones, ganando nueve partidos y perdiendo uno”, contó, pues cerrando este 2025 logró su primer título como entrenador.

Aseguró que podrá disputar la USA Cup gracias a este triunfo, lo que equivale a la copa nacional de Estados Unidos, con la ilusión de enfrentar a los mejores equipos de la MLS, entre esos, el Inter Miami de Lionel Messi.



“Terminé mi maestría en entrenamiento deportivo y cuento con la licencia de aquí en Estados Unidos. Estamos en un curso extraordinario, en la práctica. Esto se pudo gracias al trabajo de los jugadores de mi actual club y de asistentes como Jair Martínez y Memo Marín, quienes también son colombianos. Estamos haciendo patria, a través del fútbol. Indiscutiblemente, esto simplemente es el inicio de muchas cosas”, puntualizó.

Su objetivo es convertirse en un gran profesional, esperando sumar a futuro en su carrera hasta el punto de poder ser un referente para Colombia en el exterior y no descarta algún día dirigir en el país.