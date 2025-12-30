Flamante delantero argentino estaría cerca llegar a Millonarios este 2026: "Muy avanzado"

Ante la inminente salida de Santiago Giordana de Millonarios, el club tendría avanzada la negociación con el delantero Rodrigo Contreras, de la Universidad de Chile, quien, incluso, ya se despidió de sus compañeros de equipos en el cuadro chileno, según dio a conocer TNT Sports.

"Las despedidas no siempre son lindas más cuando te encariñas tanto con una institución. Hoy toca despedirme de todos ustedes que forman parte de la U, cuerpo médico, utileros, gente de cocina, dirigentes y en especial a mis compañeros que formamos un grupo muy lindo y donde me llevo grandes amigos. Que decir de ustedes los hinchas que son los que hacen que la pasión de @udechileoficial sea reconocida en todos lados donde pisan, son extraordinarios me llevo los mejores recuerdos siempre están en las buenas y en las malas simplemente gracias por el cariño y el respeto", fueron las palabras del delantero.

Rodrigo Contreras // Foto: AFP

Él es Rodrigo Contreras, el que sería nuevo delantero de Millonarios

De acuerdo con el reconocido periodista César Luis Merlo, Contreras tendría una negociación con Millonarios para un préstamo por un año con opción de compra y faltarían solo detalles para que se ponga la camiseta albiazul en el 2026.

Oriundo de Tucumán, Argentina, Contreras a sus 30 años ha hecho un importante recorrido profesional en clubes de su país y en el exterior. Debutó en 2012 en San Lorenzo de Almagro y desde entonces ha estado en clubes como Gimnasia y Esgrima, Sporting Braga, Quilmes, Arsenal, Deportes Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton y Univeridad de Chile.



Ha disputado 269 partidos a lo largo de su carrera con un saldo de 69 goles y 22 asistencias, pero con su mejor etapa en el fútbol chileno y en especial en su reciente paso por la Universidad de Chile con el cual conquistó la Supercopa de Chile este 2025. Además, hizo parte del equipo de San Lorenzo que alcanzó la Copa Libertadores 2014.