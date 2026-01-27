"Vamos a sacar esto adelante": el mensaje de Falcao a hinchas de Millonarios en Pasto

La capital de Nariño recibió este martes a Millonarios con un masivo "banderazo" previo al duelo contra Deportivo Pasto. Sin embargo, el ambiente festivo contrasta con la realidad deportiva: el equipo de Hernán Torres atraviesa una crisis profunda, tras un inicio de año donde no ha logrado ganar ni un solo encuentro, sumando dudas tanto en la pretemporada como en el torneo oficial.

La era de Hernán Torres no ha podido despegar. En sus compromisos amistosos de pretemporada, el cuadro embajador empató ante Boca Juniors y cayó frente a River Plate. La preocupación aumentó con el inicio de la Liga BetPlay, donde Millonarios ha perdido sus dos partidos disputados: primero ante el Atlético Bucaramanga y, recientemente, una dolorosa derrota frente al Junior en el estadio El Campín.

Este bache futbolístico ha puesto el foco sobre el cuerpo técnico, haciendo que el duelo en el estadio Departamental Libertad sea vital para calmar las críticas y salir del fondo de la tabla de posiciones.



Falcao: "Vamos a sacar adelante esta situación"

Ante la presión, Radamel Falcao García tomó la vocería frente a los cientos de hinchas congregados en el hotel de concentración. El ‘Tigre’ reconoció el mal momento, pero apeló a la resiliencia del plantel. "Estamos comprometidos con la institución, con ustedes. Sabemos que con su ayuda vamos a sacar adelante esta situación. Lo necesitamos a todos unidos en El Campín y afuera; ustedes nos dan aliento y ahora nosotros queremos contagiarlos desde la cancha", afirmó el delantero.

Palabras de Falcao hoy en el banderazo de hinchas de Millonarios en Pasto.



¡Vamos todos unidos! Ⓜ️💙 pic.twitter.com/ppiTzQZhCx — Millonarios (NO oficial) (@Millos_FC) January 28, 2026

Con este llamado a la unidad, Millonarios busca que el respaldo de su afición en Pasto sea el punto de inflexión necesario para obtener su primer triunfo del año y revertir un presente que, hasta ahora, ha sido esquivo para los dirigidos por Torres.