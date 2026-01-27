Buenas y malas para Millonarios: Falcao y Castro vuelven a convocatoría, pero pierde a jugador clave

Millonarios, bajo la dirección técnica de Hernán Torres, quien 'pende de un hilo' su continuidad en el equipo, definió su nómina de viajeros para el compromiso de este miércoles 28 de enero frente al Deportivo Pasto. La principal novedad radica en el regreso de su arsenal ofensivo estelar: Falcao García y Leonardo Castro. Ambos delanteros superaron sus sanciones y se perfilan como las cartas principales del equipo bogotano para buscar los tres puntos en condición de visitante, en un duelo crucial para las aspiraciones del club en el arranque del campeonato.



Bajas confirmadas de Millonarios contra Pasto

A pesar del optimismo por el retorno de los goleadores, la institución emitió un comunicado oficial confirmando que no podrá contar con dos de sus jugadores. "Los jugadores David Mackalister Silva y Alex Moreno Paz, terminado el partido frente a Junior de Barranquilla, presentaron molestias en los aductores", informó el club. Esta situación inhabilita al capitán y al defensor central para el choque en territorio nariñense.

David Mackalister Silva Foto: Instagram @davidms06

El cuerpo médico del club albiazul precisó que ambos futbolistas ya iniciaron procesos de rehabilitación. "Se está a la espera de las imágenes diagnósticas que definirán el tipo de lesión de cada jugador", añadió el reporte oficial, subrayando que la evolución de estas pruebas determinará el tiempo exacto que permanecerán fuera de las canchas.



Novedades en la nómina de Hernán Torres

En el arco, Diego Novoa se mantiene como la opción principal, acompañado por el juvenil David Rodríguez. En la zona defensiva, están Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Samuel Martín y Jorge Arias.

Falcao se despide de Millonarios // Foto: Instagram @falcao

El mediocampo, sector que sentirá la ausencia de la creatividad de Silva, contará con la presencia de Stiven Vega, Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo, Carlos Darwin Quintero y Álex Castro. La delantera, además de los mencionados Falcao y Castro, incluye a Beckham Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras.