Resultados del chance viernes 13 de marzo: números ganadores de Dorado, Caribeña, Chontico y más

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Los principales sorteos del chance en Colombia entregaron sus resultados correspondientes al viernes 13 de marzo de 2026, una jornada en la que miles de apostadores en diferentes regiones del país estuvieron atentos a los números ganadores de los juegos que se realizan durante el día y la noche.
Entre los sorteos más consultados por los jugadores se encuentran Dorado, Caribeña, Paisita, Chontico, Sinuano, Fantástica y Antioqueñita, que se juegan diariamente y cuentan con gran participación en distintas zonas del país. Estos juegos permiten apostar a combinaciones de cuatro cifras y, en algunos casos, incluyen una quinta cifra adicional que determina premios especiales.
A continuación, el listado de números ganadores en los diferentes sorteos realizados durante la jornada:
Los jugadores pueden verificar sus tiquetes con estos resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio en los sorteos del día. En caso de resultar ganadores, se recomienda acudir a los puntos autorizados para realizar el proceso de validación y cobro correspondiente.