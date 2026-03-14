Resultados del chance viernes 13 de marzo: números ganadores de Dorado, Caribeña, Chontico y más

Los principales sorteos del chance en Colombia entregaron sus resultados correspondientes al viernes 13 de marzo de 2026, una jornada en la que miles de apostadores en diferentes regiones del país estuvieron atentos a los números ganadores de los juegos que se realizan durante el día y la noche.

Entre los sorteos más consultados por los jugadores se encuentran Dorado, Caribeña, Paisita, Chontico, Sinuano, Fantástica y Antioqueñita, que se juegan diariamente y cuentan con gran participación en distintas zonas del país. Estos juegos permiten apostar a combinaciones de cuatro cifras y, en algunos casos, incluyen una quinta cifra adicional que determina premios especiales.

Resultados del chance del viernes 13 de marzo de 2026

A continuación, el listado de números ganadores en los diferentes sorteos realizados durante la jornada:

Dorado Mañana: 2532 – quinta cifra 7

Dorado Tarde: 9302 – quinta cifra 5

Culona: 6270

Astro Sol: 8289 – signo Cáncer

Astro Luna: 8097 – signo Cáncer

Pijao de Oro: 1800 – quinta cifra 0

Paisita Día: 7973 – quinta cifra 6

Paisita Noche: 8955

Chontico Día: 0191 – quinta cifra 1

Chontico Noche: 4487 – quinta cifra 6

Cafeterito Tarde: 7694 – quinta cifra 6

Cafeterito Noche: 3222 – quinta cifra 3

Sinuano Día: 3862 – quinta cifra 5

Sinuano Noche: 3278

Cash Three Día: 450

Cash Three Noche: 334

Play Four Día: 1943

Play Four Noche: 6652

Saman Día: 2462

Caribeña Día: 1631 – quinta cifra 7

Caribeña Noche: 1046

Motilón Tarde: 7418 – quinta cifra 1

Motilón Noche: 2914 – quinta cifra 9

Fantástica Día: 1375 – quinta cifra 9

Fantástica Noche: 5898 – quinta cifra 8

Antioqueñita Día: 9547 – quinta cifra 1

Antioqueñita Tarde: 9259 – quinta cifra 6

Culona Noche: 9460

Los jugadores pueden verificar sus tiquetes con estos resultados oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio en los sorteos del día. En caso de resultar ganadores, se recomienda acudir a los puntos autorizados para realizar el proceso de validación y cobro correspondiente.

