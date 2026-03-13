Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Cada día, numerosos participantes consultan el resultado con la esperanza de que su número haya sido favorecido y así poder reclamar alguno de los premios disponibles.



Número ganador del Caribeña Día hoy, viernes 13 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el viernes 13 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día cuenta con un horario definido que permite a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión de la información ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego entre quienes participan de manera frecuente.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las razones por las que este chance mantiene su alta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas alternativas permiten que cada jugador elija cómo participar según su estrategia, preferencias o presupuesto.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin tener en cuenta el orden.

acertar las cifras sin tener en cuenta el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que dependen del nivel de precisión de la apuesta y del valor jugado por el participante.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro de los factores que ha contribuido a la popularidad del Caribeña Día es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.

Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación tanto de apostadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.



Documentos requeridos

Para completar el trámite es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, las entidades operadoras pueden solicitar documentación adicional:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos frecuentes, diferentes modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos más consultados por los apostadores en Colombia.