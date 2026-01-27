"Presidente, las mujeres pobres estudian, no compran títulos”: Pedraza por caso Fundación San José

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por lo que calificó como una grave negligencia frente a las irregularidades detectadas en la Fundación Universitaria San José, institución señalada de presunta compra y venta de títulos profesionales.

En entrevista con Recap Blu, la congresista le respondió al presidente Gustavo Petro al afirmar que ella no está persiguiendo a mujeres empobrecidas y trabajadoras, pues ellas no compran títulos universitarios, por el contrario, lo sucedido , según ella, es un irrespeto hacia las trabajadoras y jóvenes de escasos recursos.

"Las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, empobrecidas están estudiando, presidente, no tienen 9 millones de pesos en el bolsillo para salir a comprar títulos falsos para después ser contratadas en su Gobierno", afirmó la congrista en Blu Radio.

Pedraza aseguró que, tras varios meses de investigación, lo más preocupante no es un caso aislado (Juliana Guerrero), sino la inacción institucional. Según explicó, desde marzo el Ministerio de Educación tenía conocimiento de las anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero aun así se habrían presentado al menos 779 registros irregulares de personas que no aparecen correctamente reportadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), herramienta clave para verificar la legalidad de los títulos.



"Eso es una traición muy clara a las personas trabajadoras que honestamente están intentando salir adelante para que el Gobierno después termine contratando en altísimos cargos, porque no olviden que Juliana iba a ser viceministra de Juventudes y a ganar 17 millones de pesos con títulos comprados", añadió.

La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero Foto: Blu Radio / Fundación San José

Entre esos hallazgos, la representante destacó que 516 personas habrían sido contratadas en 2025, lo que abre la hipótesis de que funcionarios o contratistas del Estado pudieron obtener títulos “exprés” para cumplir requisitos laborales. Aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer responsabilidades penales, Pedraza señaló que la principal carga recae sobre la institución educativa y sobre el ministerio, al no haber intervenido oportunamente.

Otro punto crítico revelado en la investigación es la expedición de títulos sin el cumplimiento de requisitos básicos, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Pedraza indicó que se identificaron al menos 35 casos con características similares al de Juliana Guerrero, exviceministra designada, quien no habría cursado materias ni presentado exámenes obligatorios antes de recibir su diploma.

La congresista también denunció obstrucción a su labor de control político, asegurando que la Fundación Universitaria San José se negó sistemáticamente a responder derechos de petición, obligándola a recurrir a acciones de tutela e incluso a promover un incidente de desacato contra su representante legal. Para Pedraza, esta falta de transparencia refuerza la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio de Educación.

Pedraza concluyó detallando que las sanciones podrían ir desde multas hasta el retiro de los registros calificados o incluso el cierre de la institución.