“Hemos sido víctimas”: Fundación Universitaria San José sobre caso de Juliana Guerrero

La institución aseguró que fue la primera en identificar las irregularidades y que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, tras atender los requerimientos de las autoridades competentes.

